Frankfurt am Main

Im vergangenen Jahr wurden an den fünf Messetagen in Frankfurt rund 215.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. (IMAGO / Chris Emil Janßen)

Gastland ist in diesem Jahr Italien. Zu der Eröffnungsfeier werden unter anderem der italienische Kulturminister Giuli sowie Kulturstaatsministerin Roth erwartet. Auf der Buchmesse präsentieren sich in diesem Jahr etwa 4.000 Aussteller. Von morgen an ist sie für Fachbesucher geöffnet, ab Freitag Nachmittag auch für das Publikum. Die Messe endet am Sonntag mit der Übergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an die US-Historikerin Anne Applebaum.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.