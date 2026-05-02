Nach Bergung aus der Ostsee
Buckelwal in der Nordsee freigesetzt - bisher keine Senderdaten

Der mehrfach an der Ostsee-Küste gestrandete Buckelwal ist wieder im offenen Meer.

    Der Buckelwal wurde in seiner Barge von einem Schlepper entlang der dänischen Küste in Höhe unterhalb von Skagen, im sogenannten Skagerrak, durch die Ostsee gezogen.
    Der Buckelwal wurde in seiner Barge von einem Schlepper entlang der dänischen Küste in Höhe unterhalb von Skagen, im sogenannten Skagerrak, durch die Ostsee gezogen. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)
    Eine private Rettungsinitiative hatte einen Schleppverband organisiert, der den Wal in mehrtägiger Fahrt von der Insel Poel bis an die Nordspitze Dänemarks brachte. In welche Richtung der Wal nun schwimmt, blieb zunächst unklar.
    Das Landesumweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern erklärte, man versuche an Ortungsdaten zu gelangen. Experten hatten Zweifel geäußert, ob der Wal im offenen Meer überleben kann. Seit der ersten Sichtung Anfang März war das geschwächte Tier mehrfach gestrandet und hatte die meiste Zeit in Flachwasserzonen verbracht.
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.