UNICEF-Schirmherrin

Das Kürzen von Geldern koste Menschenleben, sagte die Frau von Bundespräsident Steinmeier dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zudem bemängelte sie die stärkere Verknüpfung der Entwicklungshilfe mit deutschen Interessen wie dem Abschluss von Rückführungsabkommen. Gute Zusammenarbeit mit Ländern, in denen Kinder Hilfe bräuchten, liege schon von sich aus im Interesse Deutschlands, meinte Büdenbender. Man verbessere die Lebensbedingungen von Kindern in ihrer Heimat ja auch, damit sie sich nicht auf all die furchtbaren Fluchtwege begeben müssten, auf denen so viele umkämen.

Die Union hatte angeregt, das Entwicklungsministerium aufzulösen und die Aufgaben ans Auswärtige Amt zu delegieren. Laut vereinbartem Koalitionsvertrag mit der SPD bleibt das Haus zwar bestehen. Es soll aber eine - Zitat - "angemessene Absenkung" der Entwicklungszusammenarbeit geben.

