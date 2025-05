Theater in Deutschland

Der Deutsche Bühnenverein und die Gewerkschaften haben eine Tarifeinigung erzielt. (Kamil Aronovsky / EyeEm)

Dazu gibt es neue Regelungen zur Arbeitszeit, wie der Deutsche Bühnenverein und mehrere Gewerkschaften nach einer Tarifeinigung mitteilten. Die Beschlüsse sollen vom 1. August an schrittweise eingeführt werden. In der Einigung geht es um überwiegend künstlerisch Beschäftigte. Punkte sind Regelungen über freie Tage, Ausgleichstage für Arbeit an Feiertagen unter der Woche, erweiterte Ruhezeiten vor Vorstellungen und ein verbindlicher Wochenplan. Zudem soll die wöchentliche Arbeitszeit der überwiegend künstlerisch tätigen Bühnentechnikerinnen und Bühnentechniker von 40 auf 39 Stunden gesenkt werden, bei vollem Lohnausgleich.

