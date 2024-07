Ein Kind in der Ausgabestelle der Berliner Tafel. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Engelmeier, erklärte, wieder sei ein Jahr vergangen, in dem die Kindergrundsicherung nicht eingeführt worden sei. 2,2 Millionen Kinder lebten in Armut. Das führe zu sozialer Isolation, da sie nicht an Aktivitäten mit anderen Kindern teilnehmen könnten. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin des VdK, Bentele. Die Organisation "Save the Children" nannte die Armutslage von Kindern beschämend für dieses Land. Man erwarte von Bundestag und Bundesregierung, schnellstmöglich zu handeln.

Nach der aktuellen Tagesordnung des Bundestags wird sich das Plenum vor der Sommerpause nicht mehr mit dem Gesetzentwurf befassen. Zuletzt hatten Politiker von SPD und FDP erneut finanzielle und konzeptionelle Vorbehalte gegen den Entwurf von Familienministerin Paus, Grüne, geäußert.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.