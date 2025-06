Haushaltsberatungen

Es muss mehr in Kinder und Jugendliche investiert werden. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Angesichts der laufenden Haushaltsverhandlungen der Bundesregierung plädiert der Zusammenschluss aus 49 Organisationen für umfassende Strukturreformen in Deutschland, wie ein Sprecher mitteilte. Investitionen in Kinder und Jugendliche seien Investitionen in Wohlstand und Demokratie. Die Liste der Probleme sei lang - sie reiche von fehlenden Fachkräften über unzuverlässige Betreuungszeiten bis hin zu maroden Schultoiletten. Im Haushalt der Bundesregierung müssten daher ausreichend finanzielle Mittel für Kinder- und Jugendsozialarbeit sowie kostenloses Mittagessen für benachteiligte Kinder in Schulen und anderen Bildungsstätten bereitgestellt werden, hieß es.

Den Appell haben unter anderem das Deutsche Kinderhilfswerk, der Deutsche Caritasverband und die Diakonie unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.