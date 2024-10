Kundgebung in Berlin

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht soll bei der Demo "Nie wieder Krieg" am 3. Oktober sprechen. (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Nach Angaben der Organisatoren wollen die Teilnehmer gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland, gegen den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten und gegen deutsche Waffenlieferungen protestieren. Laut Polizei sind 25-tausend Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration soll am frühen Nachmittag mit einem Sternmarsch beginnen. Bei der Abschlusskundgebung sollen unter anderem die BSW-Vorsitzende Wagenknecht, der SPD-Politiker Stegner und die Linken-Politikerin Lötzsch sprechen.

In Berlin ist heute auch eine Gegendemonstration von einem Verein geplant, in dem ukrainische Bürger in Deutschland vertreten sind. Sie waren davor, Kiew im Krieg mit Russland nicht weiter zu unterstützen.

