Anastasia Wirsing ist die erste Bundesvorsitzende des "Jugendbündnis im BSW". (dpa / Christoph Reichwein)

Bei einem Kongress in Bochum wurden die Satzung beschlossen sowie mit der Lehramtsstudentin Anastasia Wirsing eine Vorsitzende gewählt. Der Verband trägt den Namen "Jugendbündnis im BSW". Laut einem Sprecher waren in Bochum etwa 150 Parteimitglieder- und unterstützer dabei. Auch die Co-Vorsitzende Mohamed Ali war anwesend. Mit der Jugendorganisation will das BSW sich trotz des Ausscheidens aus dem Bundestag festigen und junge Menschen an sich binden.

