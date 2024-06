Wie die dpa berichtet, hat der AfD-Fraktionsvorstand seinen Mitgliedern eine entsprechende Empfehlung gegeben. Den Parlamentariern sei es aber freigestellt, dennoch teilzunehmen. Das Nachrichtenportal T-Online verweist auf eine Erklärung des BSW . Demnach will die neue Partei mit dem Schritt ein Zeichen setzen. In dem Text heiße es, Selenskyj setze dem Urteil vieler internationaler Beobachter zufolge mittlerweile auf eine offene Eskalation des Krieges und einen unmittelbaren Kriegseintritt der NATO. Das BSW verurteile zwar den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine. Selenskyj trage aber dazu bei, eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern. Damit nehme er das Risiko eines atomaren Konfliktes in Kauf.