Teilnehmende des Bündnisses "Wir haben es satt!" überreichen Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir eine Protestnote. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Das Bündnis "Wir haben es satt" fordert unter anderem verbindliche Gesetze für kostendeckende Erzeugerpreise und eine sichere Finanzierung von Tierschutz- und Umweltmaßnahmen. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmer. Anlass ist die "Grüne Woche". Heute früh überreichten Teilnehmer bereits eine Protestnote an Bundeswirtschaftsminister Özdemir.

Auch in den vergangenen Jahren hatte das Bündnis bereits zu Großdemonstrationen aufgerufen. Wegen des Übertragungsrisikos der am Berliner Stadtrand in Brandenburg ausgebrochenen Maul- und Klauenseuche verzichten Landwirte bei dem Aufzug in diesem Jahr auf ihre Traktoren.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.