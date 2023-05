Treffen zum Heizungsgesetz

Erdwärmepumpen und andere klimagerechte Heizungen sind ein wichtiger Teil der sogenannten Wärmewende. Das Gesetz zum schrittweisen Ende von Gas- und Ölheizungen ist aber heftig umstritten. (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Mit Blick auf den Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung erklärte sie, es sei gut, dass sich die Koalitionspartner auf den grundsätzlichen Rahmen geeinigt hätten. Hier sei der Beschluss im Bundestag jedoch erst nach dem Sommer zu erwarten, da der Entwurf nun zunächst an die Bundesländer und Verbände geschickt werde.

77 Fragen der FDP

Bundeswirtschaftsminister Habeck und Fachpolitiker der Ampel-Koalition haben am Abend über einen Kompromiss beim geplanten Heizungsgesetz beraten. Eine Ministeriumssprecherin sprach danach von einem konstruktiven und fachlichen Gespräch. Die 77 Fragen der FDP würden auch noch schriftlich beantwortet, sagte sie. Grüne und SPD dringen auf einen Kompromiss noch in dieser Woche, um das Gesetz vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen. In den nächsten Tagen sollen weitere Gespräche folgen.

Wegen Bedenken hatte die FDP verhindert, dass der vom Kabinett bereits beschlossene Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht wurde. Habeck hatte ihr daraufhin Wortbruch vorgeworfen. Er hat aber die Bereitschaft zu Nachbesserungen signalisiert, zum Beispiel beim Startttermin der Regelung oder bei der staatlichen Förderung.

Das Gesetz sieht vor, dass von Anfang kommenden Jahres an jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden muss. Dabei sind aber Zuschüsse sowie zahlreiche Ausnahmeregelungen vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.