Website des "Bayernportals" - es soll Bürgern den Weg durch die Verwaltung weisen. (dpa / picture alliance / Luisa Hofmeier)

Unter dem Titel "Deutschland, was geht?" können sich Bürger und Unternehmen beteiligen. Zunächst werden bis zum 14. Juni alltagsnahe Probleme aus Bereichen wie Steuern oder Sozialleistungen über ein Online-Portal oder ein Bürgertelefon gesammelt. Ab Juli folgt eine öffentliche Abstimmungsphase über die Priorisierung der Themen. Einzelne Teams entwickeln dann mit öffentlicher Unterstützung Prototypen. Die vielversprechendsten Ansätze sollen ab 2027 direkt in die Bundesverwaltung integriert werden.

Das Format orientiert sich am Vorbild Taiwans, wo digitale Bürgerbeteiligung bereits eingesetzt wurde, um das Vertrauen in öffentliche Institutionen zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.