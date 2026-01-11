Westafrika

Beniner sind zu den Wahlen aufgerufen (Deutschlandradio / Katrin Gänsler)

Die Wahllokale etwa in der Wirtschaftsmetropole Cotonou öffneten nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP ruhig und ohne größere Verzögerungen. Vor gut einem Monat war in dem westafrikanischen Land ein Putsch gegen Staatschef Talon vereitelt worden . 109 Abgeordnete der Nationalversammlung sollen gewählt werden. Die Regierungskoalition besteht bislang aus drei Parteien mit 81 Sitzen, gegenüber 28 Sitzen der größten Oppositionspartei. Die Parlamentswahl ist die einzige Abstimmung, an der diese teilnehmen darf. Auf Kommunalebene wurden ihre Kandidaten ebenso ausgeschlossen, wie für die im April anstehende Bestimmung eines neuen Präsidenten. Nach offiziellen Angaben konnte die Oppositionspartei nicht genügend Unterstützer nachweisen. In den vergangenen Monaten gab es zudem interne Streitigkeiten.

Benin galt lange als dynamische Demokratie. Unter Talon, der seit 2016 an der Macht ist, verfolgte die Regierung jedoch einen zunehmend autoritären Kurs. Zugleich wird die wirtschaftliche Entwicklung gelobt.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.