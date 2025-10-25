Westafrika

Präsident Ouattara wirbt auf einem Plakat um Wählerstimmen. (picture alliance / Matrix Images / Joseph Zahui)

Fast neun Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der bisherige Amtsinhaber Ouattara, der bereits seit 2011 an der Spitze des westafrikanischen Landes steht. Die erneute Kandidatur des 83-Jährigen hat in den vergangenen Monaten Kritik hervorgerufen. Oppositionelle werfen Ouattara vor, politische Gegner zu unterdrücken und ein Klima der Angst zu verbreiten.

Die Verfassung der Republik Côte d'Ivoir sah ursprünglich nur zwei Amtszeiten nacheinander vor. Ouattara hatte dies jedoch mit Hilfe einer Verfassungsänderung ausgehebelt. Er begründete die Entscheidung mit der instabilen Sicherheits- und Wirtschaftslage.

