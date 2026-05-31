Die Olympia-Gegner in Hamburg haben sich im Referendum durchgesetzt. (dpa / picture alliance / Christian Charisius)

Wie Landeswahlleiter Rudolf in der Hansestadt mitteilte, gibt es eine klare Mehrheit gegen die Kandidatur für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. Rund 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren waren stimmberechtigt. Die Initiatoren einer Bewerbung scheiterten damit wie schon 2015 mit ihrem Referendum.

Weiter im Rennen um eine deutsche Bewerbung sind München, die Rhein-Ruhr-Region mit Köln als Zentrum sowie Berlin. Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet Ende September über den deutschen Kandidaten.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.