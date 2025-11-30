Die Schweizer Flagge (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Laut einer Hochrechnung im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders SRF stimmten 84 Prozent der Teilnehmer dagegen. Die Initiative sah eine Dienstpflicht für alle vor - entweder im Militär oder im Katastrophenschutz, aber auch im Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialwesen. Bislang gibt es nur eine Wehrpflicht für Männer, die alternativ Zivildienst leisten können. Frauen können sich derzeit freiwillig zum Militärdienst melden.

Eine zweite Vorlage befasste sich heute mit einer Erbschaftssteuer. Diese Initiative wurde ebenfalls abgelehnt, von 79 Prozent der Teilnehmer. Die Abgabe sollte ab einem Vermögen von 50 Millionen Franken bei 50 Prozent liegen. Die Einnahmen sollten nach dem Willen der Initiatoren zur Bekämpfung der Klimakrise ausgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.