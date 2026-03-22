Dier Stimmlokale öffneten um sieben Uhr; die Bürger können bis 19.00 Uhr abstimmen. Letzte Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwarten zwischen dem links-liberalen Regierungslager von Ministerpräsident Golob und der rechtskonservativen Opposition seines Vorgängers Jansa.
Golob steht für eine proeuropäische Ausrichtung und amtiert seit 2022. Der heutige Oppositionsführer Jansa war bereits mehrfach Regierungschef in Slowenien und steht der Europäischen Union skeptisch gegenüber.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.