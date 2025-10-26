Vor dem Bürgerentscheid in München zur Olympiabewerbung (dpa / Sven Hoppe)

Rund 1,1 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlberechtigten können mit Ja oder Nein über eine Bewerbung für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 abstimmen. Geöffnet sind die Wahlräume von 8 bis 18 Uhr. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits per Brief am Bürgerentscheid beteiligt.

Bürgerentscheide über eine mögliche Bewerbung für Olympische Spiele planen auch Hamburg und die Region Rhein-Ruhr sowie Kiel, als potenzieller Austragungsort für Segelwettbewerbe. In Berlin ist dies nicht vorgesehen. Auch die Hauptstadt möchte sich als Austragungsort für Olympische Spiele bewerben.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.