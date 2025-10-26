Bürgerentscheid in München zur Olympiabewerbung (dpa / Sven Hoppe)

Stimmberechtigt waren rund 1,1 Millionen Münchner. Am Nachmittag zeichnete sich eine hohe Beteiligung ab. Es ging um die Frage, ob sich die bayerischen Landeshauptstadt für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Befürworter verweisen auf die positiven Effekte durch die Austragung der Olympischen Sommerspiele 1972. Kritiker warnen hingegen vor einer hohen finanziellen Belastung für die Stadt. Neben München sind Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr als Austragungsorte im Gespräch. In Kiel sollen jeweils die Segelwettbewerbe ausgetragen werden.

Der Deutsche Olympische Sportbund will im kommenden Herbst entscheiden, welche Region sich offiziell beim Internationalen Olympischen Komitee bewerben kann.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.