"KölnRheinRuhr"

IOC - Olympia Ringe (picture alliance / dpa / Martial Trezzini)

Bei dem Votum in 17 Städten entfielen nach Angaben von Ministerpräsident Wüst rund zwei Drittel der gültigen Stimmen auf ein Ja. Abgestimmt wurde unter anderem in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Bochum und Gelsenkirchen. Wüst sprach von einem historischen Rückhalt. Nur in Herten kam die nötige Mindestbeteiligung nicht zustande, die Stadt scheidet darum aus. - In Kiel in Schleswig-Holstein sprachen sich die Bürgerinnen und Bürger unterdessen klar für eine Bewerbung als Olympia-Segelstandort aus. Kiel konkurriert hier mit Rostock-Warnemünde.

Der Deutsche Olympische Sportbund will die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Darum bewerben sich auch Berlin, München und Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.