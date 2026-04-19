Olympische Spiele

In Nordrhein-Westfalen enden die ausschließlich per Briefwahl eingeholten Abstimmungen über eine mögliche Bewerbung der Region "Köln-Rhein-Ruhr". In Kiel ist auch eine Abstimmung in Wahllokalen möglich.
Der Deutsche Olympische Sportbund will Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Derzeit wird das Konzept erstellt. Es bewerben sich Berlin, München, Hamburg sowie 17 nordrhein-westfälische Städte. Kiel ist als Standort der Segelwettbewerbe bei allen vier Bewerbungen dabei.
In München stimmten die Bürger bereits im Oktober für eine Bewerbung, Termin für das Referendum in Hamburg ist der 31. Mai. In Berlin ist keine Befragung geplant.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.