Demnach gab es in Duisburg und Dortmund eine Zustimmung von jeweils rund 70 Prozent. Auch die Bevölkerung in Essen stimmte mehrheitlich zu. Wie der WDR berichtet, gilt dies auch für Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Wuppertal, Monheim am Rhein und Mönchengladbach.
In Herten kam die nötige Mindestbeteiligung dagegen nicht zustande, die Stadt scheidet darum aus. Insgesamt gab es Abstimmungen in 17 Städten in Nordrhein-Westfalen. Mit belastbaren Zahlen zum Gesamtergebnis für die Bewerbung "Köln Rhein Ruhr" wird noch am Abend gerechnet.
In Kiel in Schleswig-Holstein sprachen sich die Bürgerinnen und Bürger klar für eine Bewerbung als Olympia-Segelstandort aus. Kiel konkurriert hier mit Rostock-Warnemünde.
Der Deutsche Olympische Sportbund will die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Darum bewerben sich auch Berlin, München und Hamburg.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.