15 weitere seien verletzt worden, erklärten Bürgermeister Klitschko und Behörden im Onlinedienst Telegram. In mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden. Nach Angaben Klitschkos handelte es sich um Angriffe mit ballistischen Raketen. Er forderte die Bevölkerung auf, in Schutzräumen zu bleiben.
Bereits in der Nacht zuvor hatte es russische Angriffe auf Kiew und andere Städte gegeben. Landesweit wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.