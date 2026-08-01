Ukraine
Bürgermeister Klitschko: Tote und Verletzte bei russischen Raketenangriffen auf Kiew

Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht mindestens vier Menschen getötet worden.

    Nach einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus löscht ein Feuerwehrmann einen Brand mit einem Wasserschlauch. Im Hintergrund ist das zerstörte mehrstöckige Gebäude.
    Nach einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus löscht ein Feuerwehrmann einen Brand. (picture alliance / AP Photo/Efrem Lukatsky | Efrem Lukatsky)
    15 weitere seien verletzt worden, erklärten Bürgermeister Klitschko und Behörden im Onlinedienst Telegram. In mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden. Nach Angaben Klitschkos handelte es sich um Angriffe mit ballistischen Raketen. Er forderte die Bevölkerung auf, in Schutzräumen zu bleiben.
    Bereits in der Nacht zuvor hatte es russische Angriffe auf Kiew und andere Städte gegeben. Landesweit wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt.
    Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.