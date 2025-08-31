Die ersten Soldaten der von US-Präsident Trump eingesetzten Nationalgarde treffen in Washington ein. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Der Bürgermeister Chicagos, Johnson, unterzeichnete eine entsprechende Anordnung. Es gehe darum, vorbereitet zu sein, sagte der Demokrat. Der Erlass solle den städtischen Mitarbeitern und allen Einwohnern Chicagos konkrete, klare Vorgaben dafür geben, wie sie sich - Zitat - "gegen diese Tyrannei wehren können". Der Anordnung zufolge darf die Polizei der Metropole nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Das Präsidialamt in Washington kritisierte das Vorgehen des Bürgermeisters. US-Präsident Trump hatte zuletzt die Nationalgarde in Washington eingesetzt und dies mit Gewaltverbrechen dort begründet.

