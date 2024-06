Österreich

Die deutsch-österreichische Millionenerbin und Sozial-Aktivistin, Marlene Engelhorn (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Projektleiterin Wang sagte in Wien, zentrales Ziel sei es gewesen, die Ungleichheit in der Gesellschaft zu verringern und Benachteiligten mehr Chancen zu geben. Das Geld geht nun an insgesamt rund 80 Organisationen und Vereine. Diese beschäftigen sich mit den Themen Klima und Umwelt, bezahlbares Wohnen, Gesundheit und Soziales sowie Integration und Bildung.

Für den "Guten Rat für Rückverteilung" waren 50 Bürger und Bürgerinnen im Alter von 16 bis 85 Jahren ausgewählt worden. Engelhorn hat mit der Aktion den Großteil ihres geerbten Vermögens verteilt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.