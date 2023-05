Der chinesische Bürgerrechtler Guo Feixiong ist zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Hier ein Foto aus 2013. (AFP / JEWEL SAMAD)

Das berichtet die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation "Human Rights in China". Demnach verurteilte ihn das Gericht wegen - Zitat - "aufrührerischer Äußerungen" im Internet und in Interviews mit ausländischen Medien. Der Bürgerrechtler will den Angaben zufolge in Berufung gehen.

Die USA forderten Guos zügige Freilassung. Er sei wegen seines friedlichen Eintretens für Bürgerrechte angeklagt worden, erklärte die US-Botschaft in Peking. Der 56-Jährige war im Jahr 2021 daran gehindert worden, aus China zu seiner schwer kranken Frau in den USA zu reisen und stattdessen in Behördengewahrsam genommen worden.

Guo hatte mehrfach Korruption und Zensur in chinesischen Staatsorganen angeprangert und sich für verfassungsmäßige Reformen und mehr Demokratie eingesetzt.

