Ein Gericht in Moskau verurteilte den Vorsitzenden der verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial zum insgesamt dritten Mal wegen Verunglimpfung der Armee. Orlow nannte den Vorwurf politisch motiviert und betonte, er schäme mich für das, was im Namen Russlands in der Ukraine passiere.

In Russland sind zahlreiche Menschen wegen ihrer Kritik am Krieg zu Haftstrafen verurteilt worden. Meist wird dazu der Straftatbestand der Diskreditierung der russischen Armee genutzt, der nach dem Angriff auf die Ukraine eingeführt wurde.

