Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der aus El Salvador stammende Leiter des Medienunternehmens MG News sitzt seit dem 14. Juni in Haft. MG News richtet sich an die spanischsprachige Bevölkerung in den USA. Der Journalist hatte am Tag seiner Festnahme von Demonstrationen gegen die Politik von Präsident Trump in Atlanta berichtet.

Obwohl alle Vorwürfe der Polizei gegen ihn mittlerweile fallengelassen worden seien, werde er immer noch von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgehalten, teilte die Bürgerrechtsorganisation mit. Die American Civil Liberties Union wertete dies als Vergeltungsmaßnahme, da Guevara kritisch über das Vorgehen der ICE gegen Einwanderer berichtet habe. Die ICE erklärte, der Journalist sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, da er über polizeiliche Maßnahmen live berichte und dadurch deren Erfolg gefährde.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.