Einflussnahme Russlands

Am Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel ist eine Europaflagge aufgeklebt. (picture alliance / Daniel Kalker)

Betroffen sind nach Angaben aus Ermittlungskreisen die Büros eines früheren Mitarbeiters des AfD-Abgeordneten Krah in Brüssel und Straßburg sowie der Wohnsitz des Mannes in der belgischen Hauptstadt. Nach Informationen des "Spiegel" ist der Mitarbeiter inzwischen für einen niederländischen Abgeordneten tätig.

Die belgische Staatsanwaltschaft teilte mit, die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit dem russischen Propaganda-Netzwerk um die Website "Voice of Europe". Über das Internetportal mit Sitz in Prag soll nach tschechischen Medienberichten Geld an europäische Politiker geflossen sein. In diesem Zusammenhang waren auch Vorwürfe gegen die AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Krah und Bystron, laut geworden. Beide bestreiten die Annahme russischer Gelder.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.