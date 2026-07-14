Wohltätigkeit

Der 95-Jährige hatte im März erklärt, er wolle mit seinem langjährigen Freund Gates erst wieder Kontakt aufnehmen, wenn es Klarheit über die Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gebe. Gates' Name tauchte wiederholt in E-Mails von Epstein auf.
Buffett will binnen acht Jahren seine restliche Beteiligung an seiner Holding Berkshire Hathaway komplett spenden. Sein Gesamtvermögen wird auf rund 150 Milliarden Dollar geschätzt. Die Gates-Stiftung war in den vergangenen Jahren größter Empfänger der Spenden. Sie erhielt Aktien im Wert von etwa 47 Milliarden Dollar.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.