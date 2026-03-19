Der Druck auf Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wächst, aber Rücktrittsforderungen weist er zurück. (picture alliance / dpa / Gregor Fischer)

Mehr als 2.000 Verlage und Medienunternehmen aus 54 Ländern sind beteiligt. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Gäste. Schwerpunkt ist dieses Jahr die Literatur des Donauraums. Beim Festakt im Leipziger Gewandhaus wurde Kulturstaatsminister Weimer am Abend mit Protesten empfangen. Mehrere hundert Menschen warnten vor Zensur, kritisierten den parteilosen Politiker als "Kulturkampfminister" und forderten dessen Rücktritt. Im Saal setzte sich der Protest fort. Als Weimer ans Rednerpult trat, wurde er ausgebuht, seine Rede immer wieder von Zwischenrufen gestört.

Der parteilose Politiker war zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. Er ließ drei linke Buchläden – wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse", wie es hieß – vom Deutschen Buchhandlungspreis streichen und sagte die auf der Messe geplante Verleihung dann komplett ab. Zudem gibt es Streit um den Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, nachdem Weimer das Projekt in Frage gestellt hatte.

Kulturstaatsminister Weimer verteidigt sein Vorgehen

Weimer verteidigte in seiner Rede in Leipzig sein Vorgehen. Er habe sein halbes Leben für die Meinungsfreiheit als Journalist und Verleger gekämpft. "Die Kategorie der Freiheit und die Kategorie der Förderung aber sind zwei ganz unterschiedliche Dinge." Wenn es um eine aktive Förderung mit Steuergeld gehe, habe der Staat eine Sorgfaltspflicht. Der Staat solle alle Extremisten gleichermaßen ablehnen: Rechte, Linke, Islamisten. Weimers Rede wurde immer wieder von Zwischen- und Buhrufen unterbrochen.

Traditionell wurde zum Auftakt der Messe der Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt der kroatisch-bosnische Schriftsteller Miljenko Jergovic für sein Werk "Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered".

Leipziger Buchmesse vergibt auch Preise für Belletristik, Sachbuch und Übersetzung

Die Leipziger Buchmesse öffnet heute für Besucher. Dann wird auch der Preis der Leipziger Buchmesse in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung verliehen. Die Messe dauert bis Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.