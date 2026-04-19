Nationalversammlung

Rumen Radew gilt als Favorit. (picture alliance / ALEX HALADA / APA / picturedesk.com)

Umfragen sehen die neue Koalition Progressives Bulgarien um den früheren Präsidenten Radew mit bis zu 34 Prozent der Stimmen klar vorn. Der als russlandfreundlich geltende Radew war im Januar vom Amt des Staatsoberhauptes zurückgetreten, um an der Neuwahl teilzunehmen. Das Parlament in Sofia wird zum achten Mal innerhalb von fünf Jahren neu gewählt, weil sich die Parteien nicht auf eine Regierung haben einigen können.

Bulgarien ist das ärmste Land in der EU und seit dem 1. Januar Mitglied der Eurozone.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.