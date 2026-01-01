Europäische Union

Mit dem Jahreswechsel gab das Land den Lew auf, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts offizielles Zahlungsmittel war. Staatspräsident Radew kritisierte in seiner Neujahrsansprache, dass es zur Euro-Einführung kein Referendum gegeben habe. Ein entsprechender Antrag Radews war von der prowestlichen Parlamentsmehrheit abgelehnt worden.
Bulgarien war 2007 der Europäischen Union beigetreten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist es das ärmste Land der Staatengemeinschaft.
