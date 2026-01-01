Gemeinschaftwährung

Mit dem Jahreswechsel gab das Land den Lew auf, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in Gebrauch war. Staatspräsident Radew bemängelte in seiner Neujahrsansprache, dass es zur Euro-Einführung ein Referendum hätte geben sollen. Ein entsprechender Antrag Radews war von der prowestlichen Parlamentsmehrheit abgelehnt worden.
Bulgarien war 2007 der Eurpäischen Union beigetreten. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist es das ärmste Land der Staatengemeinschaft.
