ESC-Finale

Im Finale des Musikwettbewerbs traten Bands und Künstler aus 25 Ländern an. Deutschland erreichte mit der Sängerin Sarah Engels und dem Lied "Fire" den 23. Platz. Die 33-Jährige bekam insgesamt 12 Punkte. 2025 war Deutschland auf Platz 15 gelandet.
Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottierten die diesjährige Ausgabe wegen der Teilnahme Israels. Sie protestieren damit gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Grund für den Militäreinsatz war der Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober 2023.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.