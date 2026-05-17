ESC-Finale
Bulgarien gewinnt Eurovision Song Contest in Wien - Deutschland auf Platz 23

Die Sängerin Dara hat mit dem Lied "Bangaranga" für Bulgarien den Eurovision Song Contest gewonnen. Die 27-Jährige bekam die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Wien bekanntgegeben wurde.

    Die bulgarische Sängerin Dara mit einer Flagge ihres Heimatlandes beim Finale des Eurovision Song Contests in Wien.
    Die bulgarische Sängerin Dara (AP Photo / Martin Meissner )
    Im Finale des Musikwettbewerbs traten Bands und Künstler aus 25 Ländern an. Deutschland erreichte mit der Sängerin Sarah Engels und dem Lied "Fire" den 23. Platz. Die 33-Jährige bekam insgesamt 12 Punkte. 2025 war Deutschland auf Platz 15 gelandet.
    Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottierten die diesjährige Ausgabe wegen der Teilnahme Israels. Sie protestieren damit gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Grund für den Militäreinsatz war der Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober 2023.
    Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.