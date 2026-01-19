Vorgezogene Parlamentswahl

Bulgariens Präsident Rumen Radew tritt zurück. (Valentina Petrova / AP / dpa / Valentina Petrova)

Er werde am Dienstag sein Amt aufgeben, sagte Radew in einer Fernseh-Ansprache. In Bulgarien muss im Frühling zum achten Mal in fünf Jahren das Parlament neu gewählt werden, weil mehrere Parteien die Bildung einer neuen Regierung abgelehnt hatten.

Nach Massenprotesten gegen Korruption war die Regierung von Ministerpräsident Scheljaskow Mitte Dezember nach weniger als einem Jahr im Amt zurückgetreten.

Bulgarien ist das ärmste Land in der EU und seit dem 1. Januar Mitglied der Eurozone.

19.01.2026