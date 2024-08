Menschenrechte

Bulgariens Präsident Radew unterzeichnet Gesetz zum Verbot von sogenannter LGBTQ-"Propaganda" an Schulen

In Bulgarien ist eine von der rechtsnationalen Wasraschdane-Partei eingebrachte Gesetzesänderung gegen angebliche LGBTQ-"Propaganda" an Schulen in Kraft getreten.