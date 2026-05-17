Musikwettbewerb

Sängerin Dara jubelt: Bulgarien hat den ESC gewonnen. (Georg Hochmuth / APA / dpa / Georg Hochmuth)

Der Beitrag erhielt sowohl von den Jurys als auch dem Publikum jeweils die meisten Punkte. Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr somit erstmals in Bulgarien stattfinden.

Insgesamt waren bei der Veranstaltung 25 Bands und Künstler angetreten. Israel wurde Zweiter, Rumänien Dritter. Für Deutschland kam Sängerin Sarah Engels mit dem Lied "Fire" auf Platz 23.

Das Finale des ESC bescherte der ARD dennoch hohe Einschaltquoten. Im Ersten und im Spartensender One schauten insgesamt rund 8,9 Millionen Menschen die Übertragung der Show aus Wien, wie sich aus den Zahlen der AGF-Videoforschung ergibt. Im Vergleich zum ESC-Finale vor einem Jahr bedeutete dies zwar einen kleinen Rückgang, die Sendung war aber mit Abstand die erfolgreichste des Samstags.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.