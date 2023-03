Testphase erfolgreich

Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler bekommen bald ihre Energiepreispauschale vom Staat ausgezahlt. (IMAGO / Zoonar / Smilla72)

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf das Bundesbildungsministerium berichtet, werden ab heute erste Überweisungen getätigt. Vor rund einem halben Jahr hatte die Bundesregierung angekündigt, den meist jungen Menschen einmalig 200 Euro als Hilfe für die gestiegenen Energiekosten zu zahlen. Im Rahmen einer Testphase hatten einige Tausend von ihnen das Geld auf einer neuen Plattform beantragt. Ab Mittwoch soll diese allen etwa 3,5 Millionen Betroffenen offenstehen.

Anspruch auf das Geld haben alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung waren. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher, Techniker oder Betriebswirte ausgebildet.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.