Deutschland zahlt dafür rund 3,3 Milliarden Euro durch die staatliche Förderbank KfW. (Nicolas Armer / dpa / Nicolas Armer)

Die EU-Kommission in Brüssel billigte die im Februar vereinbarte Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, hieß es. Deutschland zahlt dafür rund 3,3 Milliarden Euro durch die staatliche Förderbank KfW. Das Bundeswirtschaftsministerium will mit dem Schritt geplante Milliardeninvestitionen in das Stromnetz absichern. Im Zuge der Energiewende müssen Tausende Kilometer neue Leitungen gebaut werden, damit der vor allem im Norden produzierte Windstrom in große Verbrauchszentren im Süden gelangen kann.

Tennet Deutschland ist mit einem rund 14.000 Kilometer langen Höchstspannungsnetz der ​größte ​Übertragungsnetzbetreiber im Land. Der Bund ist mit dem Einstieg nun an drei der vier deutschen Stromübertragungsnetzbetreiber beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.