Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler (picture alliance / dpa / Serhat Kocak)

Der Krisenbonus sollte einkassiert werden; die meisten Betriebe könnten ihn ohnehin nicht auszahlen, sagte Verbandspräsident Holznagel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Gestern hatte der Bundesrat gegen die Entlastungsprämie gestimmt, die bereits vom Bundestag beschlossen worden war. Der Plan der Bundesregierung sah vor, Unternehmen durch die Gesetzesänderung die Möglichkeit zu geben, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Prämie von 1.000 Euro zu zahlen. Für die Länder und Kommunen wäre diese Prämie mit Einnahmeausfällen verbunden gewesen. Wirtschaftsverbände hatten ebenfalls Kritik geäußert.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.