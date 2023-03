Hohe Gehälter

Bund der Steuerzahler kritisiert hochdotierte Stellen in den Ministerien

Der Bund der Steuerzahler hat die Personalpolitik der Regierung kritisiert. In diesem Jahr sei die Zahl der Stellen in den Ministerien erstmals auf über 30.000 gestiegen, teilte die Organisation in Berlin mit. Auffällig sei besonders die Zahl der Beamten mit hoher Besoldung. Seit Antritt der Regierung seien diese Stellen um 168 auf insgesamt 2.146 gestiegen.

13.03.2023