Soziales
Bund der Steuerzahler kündigt Klage gegen Aktivrente an

Der Bund der Steuerzahler hat eine Klage gegen die neue Aktivrente angekündigt.

    Ein älterer Mann mit Glatze und blauer Latzhose prüft an einem Stromkasten die Leitungen.
    Der Bund der Steuerzahler will gegen die Aktivrente klagen. (picture alliance / Bildagentur-online / Leitner-McPho / Bildagentur-online / Leitner-McPhoto)
    Verbandspräsident Holznagel sagte der "Bild"-Zeitung, die Aktivrente sei unfair. Sie schließe Freiberufler und Selbstständige aus. Aus Sicht des Steuerzahlerbunds verstößt das gegen den Gleichheitsgrundsatz. Laut Holznagel ist der Steuerzahlerbund gewillt, bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen.
    Mit der Aktivrente soll ab dem kommenden Jahr für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Erreichen des Renteneintrittsalters ein Verdienst von 2.000 Euro steuerfrei bleiben.
    Holznagel betonte, in Österreich gebe es ein ähnliches Modell, das neben Arbeitnehmern auch Selbstständige berücksichtige.
    Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.