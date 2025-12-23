Verbandspräsident Holznagel sagte der "Bild"-Zeitung, die Aktivrente sei unfair. Sie schließe Freiberufler und Selbstständige aus. Aus Sicht des Steuerzahlerbunds verstößt das gegen den Gleichheitsgrundsatz. Laut Holznagel ist der Steuerzahlerbund gewillt, bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen.
Mit der Aktivrente soll ab dem kommenden Jahr für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Erreichen des Renteneintrittsalters ein Verdienst von 2.000 Euro steuerfrei bleiben.
Holznagel betonte, in Österreich gebe es ein ähnliches Modell, das neben Arbeitnehmern auch Selbstständige berücksichtige.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.