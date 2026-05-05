Öffentliche Verwaltungen

Bund der Steuerzahler: "Zahl der Beamten sollte deutlich reduziert werden"

Der Bund der Steuerzahler spricht sich dafür aus, die Zahl der Beamten in Deutschland langfristig zu senken. Neuverbeamtungen sollten auf ein Minimum reduziert werden, sagte der Präsident der Organisation, Holznagel, dem Deutschlandfunk. Es solle nur noch um hoheitliche Kernbereiche wie Polizei, Justiz und Finanzverwaltung gehen.