Seit Ende Februar sei die für die Binnenschifffahrt notwendige Fahrrinnentiefe von 1,40 Metern an mehr als 120 Tagen im Jahr unterschritten worden, teilte der BUND Sachsen mit. Mehr als 60 Tage lang habe der Wasserstand sogar unter einem Meter gelegen.

Der Vorsitzende des sächsischen Landesverbands, Ekardt, sagte, Güterschifffahrt auf der Elbe lohne sich nicht mehr. Niedrigwasserperioden nähmen mit der Erderwärmung deutlich zu. Die eingetiefte Elbe beschleunige außerdem die Wasserableitung und verschärfe damit die Dürre in der Region.

Erst am Donnerstag lag der Wasserstand an der Elbe in Magdeburg bei 44 Zentimeter.

