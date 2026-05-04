Fördergelder gehen auch an die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. (Sebastian Rost)

Fördermittel erhalten zum Beispiel die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, das Museum für Hamburgische Geschichte und das Museum Cloppenburg in Niedersachsen. Kulturbauten seien nicht nur Steine, sondern sie seien Gehäuse der deutschen Identität, sagte Kulturstaatsminister Weimer. Das Geld stammt aus dem Förderverfahren 'KulturInvest'. Bislang sind im Rahmen des Programms mehr als 200 Maßnahmen mit knapp einer Milliarde Euro aus dem Kulturhaushalt bewilligt worden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.