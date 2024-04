Umweltschutz

Der BUND fordert, dass Gastronomie-Betriebe Getränke und Speisen nicht mehr in Einweggeschirr ausgeben dürfen. (dpa / Wolfram Steinberg)

Händler sollten demnach verpflichtet werden, auch beim Verkauf von Speisen und Getränken "To Go" Mehrweggeschirr auszugeben. Der Verband schlägt dafür ein einheitliches System vor, damit Kunden Teller und Tassen auch in anderen Cafes und Restaurants zurückgeben können.

Seit dem vergangenen Jahr sind Gastronomie-Betriebe gesetzlich verpflichtet, ihren Kunden Mehrwegverpackungen und -geschirr als Alternative anzubieten. Der BUND kritisiert, dass dies bisher kaum umgesetzt und auch nicht kontrolliert werde. Der Hotel- und Gaststättenverband verweist dagegen auf die geringe Nachfrage von Kunden und kritisiert den Mehraufwand für die Betriebe.

