DDR-Emblem am Palast der Repbulik in Berlin (picture-alliance / akg-images / L. M. Peter / / L. M. Peter)

Im Haushaltsentwurf 2026 sei dafür ein Betrag von 340 Millionen Euro eingeplant, teilte das Bundesfinanzministerium der Agentur mit. Dies ist aber nur ein kleiner Teil der Gesamtkosten. Die Beiträge der Länder belaufen sich auch 2026 und 2027 auf jeweils knapp 2,3 Milliarden Euro, wie aus der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Bartsch hervorgeht. In der DDR gab es ein eigenes Alterssicherungssystem zum Beispiel für Polizisten.

