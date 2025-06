Konjunkturprogramm

Bund kommt Ländern bei Entlastung für Steuerausfälle entgegen

Der Bund kommt den Ländern in der Debatte um einen finanziellen Ausgleich für Steuerausfälle durch das Konjunkturprogramm entgegen. So will der Bund Kommunen und Länder "kurzfristig durch befristete, unmittelbare Kompensationsmaßnahmen entlasten". So steht es in einem Ergebnisprotokoll der Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Merz.