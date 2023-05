Berlin

Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik - Rehlinger fordert "schnelles Signal" vom Bund beim Thema Finanzierung

Im Kanzleramt in Berlin findet am Nachmittag ein Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik statt. Strittig sind vor allem Fragen der Finanzierung angesichts der wieder steigenden Zahl von Flüchtlingen in Deutschland.

10.05.2023